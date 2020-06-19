صور مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني “أسينسيو النبأ السار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 أبرز لقطات مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن مباريات اليوم الخميس 18-6-2020 لحساب الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، والثانية بعد جائحة كورونا.

نقلت مباراة “ريال مدريد وفالنسيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما نقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1 البولندية.

وتمكن “ريال مدريد” من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة سجلها خلال الشوط الثاني من المباراة، علمًا بأن حكم المباراة ألغى هدفًا بداعي التسلل لفالنسيا أحرزه رودريجو، بعد مراجعة تقنية VAR.

واحتفظ النادي الملكي بمركز الوصافة في جدول ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر “برشلونة” الذي فاز على “ليجانيس” لحساب نفس الجولة ليلة الثلاثاء الماضي.

وحقق المرينجي الفوز في 18 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري الاسباني، وتعادل في 8، وخسر في 3 مناسبات، وسجل 55 هدفًا كثاني أقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 20 مرة كأقوى خط دفاع.

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بينما يقبع “فالنسيا” في المركز الثامن، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “فياريال” صاحب المركز السابع والذي فاز على مايوركا لحساب نفس الجولة.

⬜️ ريال مدريد 3-0 فالنسيا ????

ملعب ألفريدو دي ستيفانو (المدينة الرياضية بريال مدريد)

الدوري الإسباني (الجولة 29- الثانية بعد كورونا)

انتهت

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