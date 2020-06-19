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صور مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني “أسينسيو النبأ السار”

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محمود ماهر 0 تبليغ

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يقدم لكم موقع الخليج 365 أبرز لقطات  مباراة وفالنسيا  ضمن مباريات اليوم الخميس 18-6-2020 لحساب الجولة الـ 29 من ، والثانية بعد جائحة .

نقلت مباراة “ريال مدريد وفالنسيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما نقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1 البولندية.

وتمكن “ريال مدريد” من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة سجلها خلال الشوط الثاني من المباراة، علمًا بأن حكم المباراة ألغى هدفًا بداعي التسلل لفالنسيا أحرزه رودريجو، بعد مراجعة تقنية VAR.

واحتفظ النادي الملكي بمركز الوصافة في جدول ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر “” الذي فاز على “ليجانيس” لحساب نفس الجولة ليلة الثلاثاء الماضي.

وحقق المرينجي الفوز في 18 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري الاسباني، وتعادل في 8، وخسر في 3 مناسبات، وسجل 55 هدفًا كثاني أقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 20 مرة كأقوى خط دفاع.

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بينما يقبع “فالنسيا” في المركز الثامن، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “فياريال” صاحب المركز السابع والذي فاز على مايوركا لحساب نفس الجولة.

 ⬜️ ريال مدريد 3-0 فالنسيا ????

ملعب ألفريدو دي ستيفانو (المدينة بريال مدريد)

الدوري الإسباني (الجولة 29- الثانية بعد كورونا)

انتهت

صور مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني “أسينسيو النبأ السار”

فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني
مباراة ريال مدريد وفاالنسيا فى الدوري الاسباني (صور:AFP)
احتفال اسينسيو بتسجيله الهدف الثاني لريال مدريد امام فالنسيا بالليجا (صور:AFP)
كريم بنزيمة يحتفل بهدف في مباراة ريال مدريد وفالنسيا يونيو 2020 الدوري الاسباني – صور AFP
بنزيمة يسجل فى مباراة ريال مدريد وفالنسيا فى الليجا (صور:AFP)
إلغاء هدف رودريجو في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب التسلل
فرحة لم تتم للاعب فالنسيا رودريجو بعد تسجيله هدف أمام ريال مدريد احتسب تسللاً بعد الاحتكام لتقنية VAR – صور AFP
راموس يطير في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الدوري الاسباني 2020 – صور AFP
بطاقة حمراء للاعب فالنسيا لي كانجين بعد عرقلة لاعب ريال مدريد راموس في الدوري الاسباني – صور AFP
التحام قوي بين كوندوبيا وفيرلان ميندي في مباراة ريال مدريد فالنسيا في الدوري الاسباني 2020 – صور AFP
إلتحام قوي لمدافع ريال مدريد امام مانجالا لاعب فالنسيا في الدوري الاسباني 2020 – صور AFP
هازارد ينطلق في مباراة ريال مدريد فالنسيا الدوري الاسباني 2020 – صور AFP
فرحة لاعبو ريال مدريد بهدف في فالنسيا الدوري الاسباني 2020 – صور AFP
فرحة لاعبو ريال مدريد بهدف في فالنسيا الدوري الاسباني 2020 – صور AFP
سيلسين ينقذ هدف مؤكد في مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني – صور AFP
زين الدين زيدان في مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني 2020 – صور AFP
كريم بنزيمة يسجل ثنائية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني 2020 – صور AFP
كريم بنزيمة وزين الدين زيدان في مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني 2020 – صور AFP

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