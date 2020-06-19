ماذا لو قلد الأهلي إدارة الرجاء؟ كيف سيَرد الزمالك هذه المرة؟

أعلنت إدارة نادي الرجاء البيضاوي اليوم طرح قميص خاص بالنادي طبع عليه “نادي القرن العشرين بالمغرب”، ليحصل عليه الجمهور عبر بعض المتاجر الالكترونية.

وتشهد الساحة الكروية المغربية صراعا حول أحقية لقب نادي القرن العشرين بالمغرب، أنصار الرجاء يؤكدون أن ناديهم هو بطل القرن، بينما يرى مشجعي الوداد أن فريقهم هو البطل.

ما يحدث في المغرب من جدل خاص بقضية نادي القرن، يأتي على غرار ما تشهده الرياضة المصرية بين ناديي الأهلي والزمالك، بسبب فوز الأول بلقب نادي القرن في أفريقيا منذ 20 عاما، بينما يؤكد أنصار الزمالك أن ناديهم هو البطل الحقيقي.

أحقية الأهلي في الحصول على لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا لا جدال فيها على الإطلاق، لأن من أعلن ذلك هو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وهو الجهة الشرعية التي تملك حق الاختيار.

ويرى مسؤولو الزمالك واعلامه وجمهوره أن الكاف جامل الاهلي بمنحه لقب نادي القرن، وأكدوا عدم تنازلهم عن حقهم في الحصول على اللقب.

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ماذا لو قلد الأهلي إدارة الرجاء؟ كيف سيرد الزمالك هذه المرة؟

ماذا لو فكر مسؤولو النادي الاهلي في السير على درب إدارة نادي الرجاء وقرر طرح قميص خاص بالنادي وكتب عليه نادي القرن العشرين في أفريقيا؟ كيف سيكون رد الزمالك؟

وقامت إدارة الزمالك منذ أسابيع قليلة بوضع لافتات ضخمة داخل مقر النادي كتب عليها “الزمالك بطل القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات 9 وليس بالمحسوبية والمجاملات 7.

كيف سيفكر رئيس الزمالك مرتضى منصور في الرد على فكرة طرح الاهلي قمصان تشير إلى أنه نادي القرن؟ هل سيقوم هو الأخر بطرح قمصان يكتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي؟ هل سيقوم بعمل لافتات جديدة عليها عبارات مختلفة؟

وكان مرتضى منصور قد أعلن عزمه طباعة عبارة “الزمالك نادي القرن الحقيقي” على البطاقات الخاصة بعضوية أعضاء النادي.

ومازال رئيس الزمالك يجهز ملف خاص بقضية نادي القرن من أجل تقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” لسحب اللقب من الاهلي.

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