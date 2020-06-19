عاجل | تشكيلة ريال مدريد الرسمية أمام فالنسيا في الدوري الاسباني

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيلة الرسمية قبل قليل التي سيخوض بها مباراته أمام فالنسيا، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الاسباني، مساء اليوم الخميس.

وشهدت التشكيلة الرسمية لنادي ريال مدريد مفاجأة غير متوقعة حيث قرر زيدان البدء بـ4 لاعبين في خط الوسط مع الاعتماد على إيدين هازارد وكريم بنزيمة في المقدمة.

وجاء في حراسة المرمى كالمعتاد تيبو كوروتوا، وأمامه ثنائي قلب الدفاع الفرنسي “رفائيل فاران” والقائد الإسباني “سيرجيو راموس”.

وكما كان متوقع سيعتمد ريال مدريد في أهم مباريات اليوم الخميس على الظهيرين “فيرلاند ميندي وداني وكارفخال”،

ووقع اختيار زيدان على ثلاثي خط الوسط الذين شاركوا في المباراة الماضية بالإضافة إلى فالفيردي، ومن المتوقع ان يقوم مودريتش بمهام صانع الألعاب.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الرسمية أمام فالنسيا في الدوري الاسباني:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ميندي-راموس-فاران-كارفخال

الوسط: مودريتش-كاسيميرو-كروس-فالفيردي

الهجوم: بنزيما-هازارد

دكة البدلاء: أريولا-ألتوبي-ميليتاو-براهيم دياز-رودريجو-أسينسيو-بايل-خافي هيرنانديز-مارسيلو-فينيسيوس-خاميس-إيسكو.

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