تقرير | هجوم شرس على محمد أبو تريكة بعد تصريحه عن قطر

تعرض محلل قنوات بي إن سبورت “محمد أبو تريكة” لموجة انتقادات حادة على خلفية تصريحاته الأخيرة عن دولة قطر بأنها تستثمر في البشر وليس الحجر.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وفيسبوك، انتقادات عنيفة تجاه أبو تريكة، وشد وجذب كبير بين منتقديه ومحبيه عقب تصريحه عن قطر يوم الاثنين الماضي.

واستغلت قناة الجزيرة الاخبارية ما قاله محمد أبو تريكة على شاشة قناة بي ان سبورت خلال الحفل الافتتاحي لأحد ملاعب كأس العالم 2022، وقامت بنشره عبر حسابها الرسمي على تويتر، بغرض استفزاز دول الحصار “السعودية والإمارات ومصر والبحرين”.

وأشاد محمد أبو تريكة خلال ظهوره عبر شاشة بي إن سبورت بالجهود الذي تبذله حكومة قطر في الاستعداد السريع والمُبكر لتنظيم نهائيات بطولة كأس العالم للمنتخبات نهاية عام 2022.

تصريح أبو تريكة

وقال لاعب الأهلي والمنتخب المصري المعتزل “إن قطر نجحت في الاستثمار في البشر وليس الحجر، لذلك كان نتيجة ذلك أداء مبهر في استعدادها لاستضافة مونديال 2022”.

ويرى محمد أبو تريكة أن أفضل استثمار هو اعداد الكوادر البشرية عن طريق الدراسة والاهتمام الطبي وفي المهندسين وهذا ما تفعله قطر، مشيرًا إلى أن العامل البشري هو أهم ضلع في أي منظومة ناجحة.

Advertisements

وتعرض أبو تريكة لانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اشادته بالتجربة القطرية واتهمه هؤلاء بالنفاق والرياء وأنه فعل ذلك بسبب اقامته بقطر وعمله في احدى مؤسساتها، ونظرًا لخوفه من الإقالة كما حدث لبعض زملائه العرب في القناة منذ يونيو 2019 حتى مايو 2020.

ولم يسلم أبو تريكة من انتقادات شخصيات عامة وصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم شريحة كبيرة من الجماهير عليه، خاصةً وأن دولة قطر تُعد أكثر البلدان العربية اعتمادًا على الجنسيات الأجنبية، ولا وجود لأي استثمار في الجنسية المحلية.

واعتبر ما قاله أبو تريكة ينافي تمامًا الواقع الذي يؤكد عكس ذلك، وأن بعض المنظمات الدولية أدانت دولة قطر بسبب طريقة تعاملها العنصري مع العمال الذي يشاركون في بناء ملاعب كأس العالم 2022، وقد سجلت احصائيات رسمية وفاة حوالي 4000 عامل من العمال المشاركين في المشروعات بصفة سنوية منذ عام 2011 حتى الآن.

وفي المقابل يرى عشاق أبو تريكة أنه قال الحقيقة وأن دولة قطر بالفعل من أهم الدول التي نجحت في اعداد الكوادر البشرية وتتمتع بتقدم مذهل نظير ذلك.

على أي حال، تسببت تصريحات محمد أبو تريكة في حدوث لغط وجدل على السوشيال ميديا، ولا شك أن ما قاله سيكلفه المزيد من العناء في ظل الاتهامات الموجهة إليه من قبل الحكومة المصرية بأنه عميل قطري يُعادي الدولة.

..