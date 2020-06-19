بي ان سبورت تختار معلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي

أعلنت قنوات بي ان سبورت بشكل رسمي اختيارها لمعلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي (الجولة 30)، والمقرر لها يوم الجمعة 19 يونيو 2020 على ملعب توتنهام الجديد.

واختارت بي ان سبورت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” للتعليق على اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية ليلة الجمعة، عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2.

وسيواصل المعلق التونسي عصام الشوالي التعليق على المباريات من مكتبه في تونس، حيث يتواجد هناك منذ غلق مكتب بي ان سبورت في فرنسا (اقرأ المزيد عن زلزال بي ان سبورت هنا).

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز كي يُحافظ على المركز الخامس من جهة، وللاقتراب من صاحب المركز الرابع “تشيلسي” من جهة أخرى.

Advertisements

وفي جعبة مانشستر يونايتد 45 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع، وإذا ما تعادل أو خسر مانشستر يونايتد سيستعيد فريق شيفيلد يونايتد فرصه في خطف المركز الخامس، لكن بشرط العودة بالنقاط الثلاث من ملعب نيوكاسل يونايتد “سان جيمس بارك” يوم الأحد المقبل 21 يونيو ضمن نفس الجولة.

أما توتنهام تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، فيحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، وعليه أن يفوز كي لا يتجاوزه آرسنال خلال الأسبوع المقبل.

وأمام مورينيو مهمة شاقة لهزيمة فريقه السابق “مانشستر يونايتد” خاصةً وأنه تعرض لخمسة هزام في آخر ست مباريات قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وخسر توتنهام أمام لايبزيج الألماني ذهابًا وإيابًا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسقط في الدوري الدوري الانجليزي أمام تشيلسي وولفرهامبتون، وودع كأس الاتحاد الانجليزي على يد نوريتش سيتي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1/1، وتعادل في الدوري مع بيرنلي 1/1 في آخر مباراة قبل تجميد النشاط الرياضي يوم 7 مارس الماضي.