- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت قنوات بي ان سبورت هوية معلق مباراة برشلونة واشبيلية في الجولة ال30 من الدوري الاسباني، والمقرر لها يوم الجمعة 19-6-2020 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
واختارت قنوات بي ان سبورت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” ليكون معلقًا لمباراة قمة الجولة 30 بين برشلونة واشبيلية في إقليم الأندلس.
وستُحدد نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية شكل المنافسة على المركز الثالث في الدوري الإسباني خلال الجولات المتبقية من موسم 2020/2019، إذ يحتل اشبيلية المركز الثالث برصيد 51 نقطة، متفوقًا على صاحب المركز الرابع “اتلتيكو مدريد” بفارق نقطتين فقط.
وفي حال خسارة اشبيلية أمام برشلونة، وفوز اتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد لحساب نفس الجولة، سيخسر النادي الأندلسي المركز الثالث، وسيدخل في منافسة حقيقية للاحتفاظ بالمركز الرابع أمام ريال سوسيداد المتميز هذا الموسم.
وتوجد العديد من الأندية الطامعة في سقوط اشبيلية أمام برشلونة هذا الأسبوع بخلاف أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، أمثال خيتافي وفياريال وفالنسيا، فجميعهم ليسوا على مسافة بعيدة من المركز الرابع.
ويحتل فياريال المركز السابع برصيد 44 نقطة بعد تحقيقه لفوزين متتاليين هذا الأسبوع أمام سلتا فيغو وريال مايوركا بنفس النتيجة “1-0”، وفي حال فوزه علي غرناطة خارج قواعده مطلع الأسبوع المقبل، وسقوط اشبيلية، سيصبح على بُعد 4 نقاط فقط من المركز الرابع المؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بي ان سبورت تختار معلق مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.