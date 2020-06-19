بالصور| مصدر مُطلع في نادي النصر يُوضح كيفية حل أزمة براد جونز

كان حارس المرمى الأسترالي، براد جونز، من أهم لاعبي النصر السعودي منذ وصوله من فينورد الهولندي في 2018، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تتويج النادي العاصمي ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) خلال العام الماضي.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد الحارس، البالغ من العمر 38 عامًا، مع النصر نهاية الشهر الحالي، وهي مشكلة كبيرة لأن الموسم يُنتظر نهايته في شهر سبتمبر المقبل، بعدما كان قد توقف في منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، وتقرر استئناف المسابقة في 4 أغسطس المقبل، حيث يتبقى لكل فريق 8 مباريات.

وعرضت إدارة النصر على الحارس الأسترالي تمديد عقده حتى 5 أكتوبر المقبل، لكن مصادر صحفية أكدت أن جونز يريد تمديد العقد لمدة عام؛ لأن المغادرة في وقت لاحق من هذا العام، يعني أن نافذة الانتقالات ستكون قد أُغلقت في معظم دول العالم؛ مما يجعل من الصعب العثور على فريق جديد.

كيف يتصرف النادي السعودي؟

مصدر مُطلع في نادي النصر قال لموقع “theworldgame” الأسترالي “العديد من الأندية السعودية تواجهها هذه المشكلة، خاصة مع اللاعبين الأجانب، إذا بقوا حتى نهاية الموسم فسيجدون صعوبة في الانتقال إلى مكان آخر ويمكن أن يكون معضلة لجميع الأطراف”.

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وأنهى بقوله “لا ينبغي أن يكون الوضع مع جونز صداعًا كبيرًا. إنه أفضل حارس مرمى في الدوري ومن المهم أن يبقى حتى نهاية الموسم إذا أراد النصر الفوز باللقب، لا مشكلة في تمديد عقد الحارس لمدة عام”.

جونز الأفضل

مع بقاء ثماني مباريات في الدوري، يُعتبر العالمي أقل فريق في الدوري السعودي استقبل أهداف في مرماه، بواقع 22 هدفًا، وقد حافظ جونز على نظافة شباكه خلال 11 مباراة، ويحل النصر في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط خلف نادي الهلال صاحب الصدارة.

وذكّر الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية، التي يعاني عدد منها مالياً، الأسبوع الماضي بأن اللاعبين الذين من المقرر أن تنتهي عقودهم في نهاية شهر يونيو- وهو عدد كبير يشير إلى نهاية الموسم المعتادة – يجب أن يتم الاتفاق معهم على تمديد عقودهم أو إبرام عقود جديدة قبل استئناف الدوري المخطط في 4 أغسطس المقبل.

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