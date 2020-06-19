بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وفالنسيا ” ضمن مباريات اليوم الخميس 18-6-2020 لحساب الجولة الـ 29 بالدوري الإسباني، والثانية بعد جائحة كورونا.

تنقل مباراة “ريال مدريد وفالنسيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1 البولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” بالمدينة الرياضية “سيوداد ريال مدريد”.

يحتل “ريال مدريد” مركز الوصافة في جدول ترتيب الليجا برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر “برشلونة” الذي فاز على “ليجانيس” لحساب نفس الجولة، وبفارق 8 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “إشبيلية“.

وحقق المرينجي الفوز في 17 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري، وتعادل في 8، وخسر في 3 مناسبات، وسجل 52 هدفًا كثاني أقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 20 مرة كأقوى خط دفاع.

بينما يقبع “فالنسيا” في المركز الثامن، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “فياريال” صاحب المركز السابع فاز على مايوركا لحساب نفس الجولة، وبفارق 4 فقط عن صاحب المركز السادس “خيتافي”.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، انتصر ريال مدريد في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في اثنين، بينما فاز “فالنسيا” في 4 لقاءات فقط، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر مثلهما.

وانتهت آخر مواجهة بين “ريال مدريد وفالنسيا” في الليجا بالتعادل الايجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على “ملعب ميستايا” يوم 15 ديسمبر 2019.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم

⬜️ ريال مدريد 3-0 فالنسيا ????

ملعب ألفريدو دي ستيفانو (المدينة الرياضية بريال مدريد)

الدوري الإسباني (الجولة 29- الثانية بعد كورونا)

انتهت

بث مباشر ريال مدريد فالنسيا لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة قمة الدوري الاسباني في الجولة 29 بين ريال مدريد وفالنسيا على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

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كل ما عليك فعله لمتابعة البث المباشر المكتوب أول بأول (تحديث هذه الصفحة كل 60 ثانية فقط).

⬛️ ⬜️ تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – ميندي – فاران – راموس – كاربخال – كاسيميرو – كروس – فالفيردي – هازارد – مودريتش – بنزيمة.

تشكيلة ريال مدريد اليوم: ???? تشكيلة فالنسيا اليوم: سيلسين – مانجالا – جايا – سانمارتين – واس – توريس – باريخو – كوندوبيا – سولير – جوميز – رودريجو.

0″ دقيقة حداد على ضحايا فيروس كورونا في اسبانيا.

1″ صافرة بداية اللقاء.

11″ هازااااااااارد…انفراد صريح للنجم البلجيكي لكنه يسدد في جسد سيلسين !!

14″ فالنسييييييييا يررررررد .. رودريجو يسدد لكن القائم الأيسر ينوب عن الحارس تيبو كورتوا!!

15″ بداية صاروخية وسريعة جدًا للمباراة .. لقاء من طرفين بدرجة امتياز

21″ جووووووووووووووووول…مفاجأة !!! فالنسيا يتقدم بالهدف الأول عن طريق رودريجو

21″ سولير يُمرر كرة خبيثة في العمق الدفاعي لريال مدريد .. عبرت من فاران لتجد رودريجو الهارب من راموس ليحولها في المرمى على يسار كورتوا.

22″ ممممممم…الحكم “خوسيه سانشيز مارتينيز” يراجع تقنية VAR .. يبدو أن رودريجو كان في وضعية تسلل!

23″ إلغاء هدف رودريجو.. فرحة لم تتم لخفافيش فالنسيا..

24″ ???? بطاقة صفراء لظهير نادي فالنسيا جايا.

إليكم الصورة

28″ غرررررريبة وعجيبة.. كاربخال يمر من مانجالا وجيا على الرواق الأيمن ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد من وضع الحركة على يمين الحارس سيلسين الذي مَد قدمه اليمنى وأبعد الكرة علي طريقة حراس مرمى كرة اليد أو دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

30″ ريال مدريد الأطرف الأفضل من ناحية الاستحواذ..لكن فالنسيا خطير أيضًا في المرتدات.

35″ الحكم يوقف اللعب من أجل احتساء اللاعبين للقليل من الماء..

35″ المباراة مطبق فيها نظام الجمهور الافتراضي..

36″ مودريتش دائمًا ما يعود من المناطق الأمامية إلى دائرة وسط الملعب لتمهيد أو توزيع الكرات على أحد الطرفين سواء إلى ميندي أو كاربخال.

37″ مهاجم فالنسيا “جوميز” يضرب فاران باليد على حدود منطقة جزاء الريال ، ليحتسب ضده خطأ عكسي يفسد هجمة فريق.

39″ بفففف!! كريم بنزيمة يتلقى عرضية نموذجية من كاربخال داخل منطقة الجزاء، لكنه بدلاً من تحويلها في المرمى، قام بتمريرها بعرض منطقة الجزاء بشكل مضحك!!

40″ فالفيردي دائمًا ما يميل ناحية كاربخال لمساعدته، تبادلا الكرات أكثر من مرة في تلك الجهة.

41″ جوميز يرتكب خطأ جديد مع فاران في وسط ملعب ريال مدريد لحظة تلقيه تمريرة طولية، ويفسد هجمة أخرى للخفافيش!

41″ جوميز فاشل حتى الآن في لعب دور المحطة

44″ بووووووووووووم…كوندوبيا يصوب كرة صاروخية بيسراه من حوالي 30 ياردة، يتصدى لها تيبو كورتوا بكفيه ليبعدها من الزاوية اليسرى!

45″ خطيييييرة…عرضية في ارتفاع قاتل من كاربخال المتألق اليوم، يُبعدها المدافع سانمارتين بأعجوبة قبل وصولها إلى كريم بنزيمة…أبعدها إلى ركنية.

45+3″ جوميز ماذا يريد؟؟ ارتكب خطأ جديد لكن هذه المرة ضد سيرخيو راموس على حدود منطقة جزاء الريال، وافسد فرصة

45+4″ نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الأول.. واستحواذ من ريال مدريد، وضعف تركيز من فالنسيا.

45+5 انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي..

والآن استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني..

“45 بداية الشوط الثاني..

“50 مرت اول 10 دقائق من زمن الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي يسيطر حتى الآن.

“59 ????التبديل الاول في المباراة لفالنسيا بخروج فيران توريس ونزول البرتغالي جيديش.

“60 ????التبديل الثاني للخفافيش بخروج جوميز ونزول جاميرو.

“61 ⚽ جوووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لريال مدريد من كريم بنزيمة بعد تمريرة رائعة من هازارد.

“61 قصة الهدف: مودريتش يمرر كرة إلى إيدين هازارد على حدود منطقة الجزاء يروضها البلجيكي ويمررها إلى بتزيمة على طبق من ذهب ليسددها مباشرة بباطن القدم لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لسيليسين.

“62 تقدم مستحق للفريق الملكي.

“69 ريال مدريد يبحث عن الهدف الثاني في هذه اللحظات.

“69 ????تبديلان دفعة واحدة لصالح فالنسيا بخروج سولير ونزول تشيرتشيف، وخروج باريخو ونزول كوكلين.

“7 4????التبديل الاول لريال مدريد بخروج فالفيردي ونزول أسينسيو.

“75 ⚽⚽جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق أسينسيو بعد مجهود فردي رائع من فيرلاند ميندي.

“75 يا لها من بداية بالنسبة لأسينسيو اول لمسة للكرة بعد العودة من اصابة طويلة بهدف!

“76 ????التبديل الخامس والاخير لفالنسيا بخروج مورينو ونزول الكوري الجنوبي لي كانغ إن.

82″ فينسيوس جونيور يأخذ مكان إدين هازارد في تشكيلة الريال.. ثاني تغييرات زيزو اليوم..

83″ أووووووه..إنقاذ مثالي من سيلسين لمحاولة من بنزيمة..

84″ ???? بطاقة صفراء للاعب فالنسيا “جويلامون سانمارتين” بعد لمس للكرة باليد.

86″ ⚽⚽⚽ جوووووووووووووووووووووووووووووولاثوووووو .. الهدف الثالث للنادي الملكي..كريم بنزيمة يضيف الثالث والثاني له، ليعزز إمكانية عودته لمنافسة ميسي على لقب الهداف.

86″ ???????? كريم بنزيمة استخلص الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد من حوالي 17 ياردة بالقدم اليسرى على أقصى يمين سيلسين .. في الزاوية المستحيلة، من أجمل أهداف بنزيمة هذا الموسم.

87″ ???? ماركو أسينسيو كان صاحب تمريرة الهدف الثالث

89″ ???? بطاقة حمراء مباشرة للاعب الكوري الجنوبي “لي كانغين” بعد مخاشنة متعمدة لمدافع الريال سيرخيو راموس.

90″ الحكم يضيف 4 دقائق كوقت بدل من ضائع

93″ فينسيوس يقود هجوم مرتد سريع مع بنزيمة.. الكرة تصل لأسينسيو على الرواق الأيسر ويمررها من جديد نحو بنزيمة لكن مانجالا يبعدها.

94″ صافرة نهاية المباراة بفوز الريال.

94″ اسينسيو كان النبأ السعيد لريال مدريد اليوم. الكاميرا توجه عليه أثناء الخروج من الملعب.

ريال مدريد بهذا الفوز يرفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر.. والمنافسة والصراع يستمر..

الريال ينتظر هدية من اشبيلية غدًا.

إلى هنا ينتهي هذا البث ..

إلى اللقاء

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