ترتيب الدوري السوري بعد الجولة 21 “تعاون الجيش والشرطة مع تشرين”

انتهت الجولة 21 من الدوري السوري الممتاز، بعد عصر اليوم الخميس 18-6-2020، بفوز قاتل للمتصدر تشرين في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام ضيفه الشرطة، ليواصل الابتعاد عن أقرب منافسيه “الوثبة” الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 خارج قواعده أمام الجيش.

وكاد الوثبة يتعرض لخسارة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السوري، حيث ظل متأخرًا في النتيجة أمام مضيفه “الجيش” حتى الدقيقة 93 التي شهدت تسجيل “هادي المصري” لهدف التعادل 1/1 من ركلة جزاء.

وكان الجيش على مقربة من خطف المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السوري لو تمكن من هزيمة الوثبة، حيث كان سيرفع رصيده لـ 43 نقطة بفارق نقطة عن الوثبة الذي سيتراجع للمركز الثالث.

ورفع الوثبة بعد هذا التعادل رصيد نقاطه لـ 43 في جدول ترتيب الدوري السوري ليتخلف عن تشرين المتصدر بـ 6 نقاط واضحة، أما نادي الجيش فقد حافظ على تواجده في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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وتسبب تعادل الوثبة مع الجيش في منح فريق “حطين” فرصة جديدة للمنافسة على مركز الوصافة خلال الجولة الـ 22 من الدوري، فقد عاد منتصرًا من ملعب الكرامة بهدف دون رد، ليرفع رصيده لـ 40 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط عن الوثبة.

أما نادي الاتحاد الحلبي صاحب المركز الخامس فتعادل مع النواعير في مباراة مثيرة بنتيجة 3/3، أبقته خارج السباق على مراكز الصدارة برصيد 37 نقطة.

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ويُعد هذا التعادل الثاني على التوالي لفريق الاتحاد من بعد تحقيقه لثلاث انتصارات متتالية فور استئناف الموسم الكروي، وهي الطفرة التي جعلت جمهور الفريق يتوسم خيرًا في إمكانية العودة للمنافسة على اللقب أمام تشرين والوثبة، إلا أن خسارة الفريق لأربع نقاط في مباراتين متتاليتين حال دون ذلك!.

والتالي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز السوري بعد الجولة الـ 21