ريال مدريد يذبح آمال خفافيش فالنسيا في دوري أبطال أوروبا

ذبح ريال مدريد آمال خفافيش فالنسيا في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021/2020، عندما هزمه بثلاثة أهداف مع الرأفة في ختام مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس على ملعب آلفريدو دي ستيفانو.

وابتعد فالنسيا بعد هذه الخسارة عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق 6 نقاط، ليتجمد في المركز الثامن، ويستغل جاره في إقليم فالنسيا (فياريال) الفرصة للصعود للمركز السابع برصيد 44 نقطة ودخول منافسة على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي ودوري الأبطال.

ودخل النادي الملكي المباراة الثانية له منذ عودة الليجا بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، متخلفا بفارق خمس نقاط في المركز الثاني، عن النادي الكاتالوني الفائز على ليجانيس (2-صفر) الثلاثاء في المرحلة ذاتها.

لكن فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان انتزع النقاط الثلاث بفضل نجاعة هجومية في الشوط الثاني، وذلك بهدفَين من بنزيمة (61 و86) وآخر من أسنسيو (74)، في لمسته الأولى بعد دخوله أرض الملعب، عائدا بعد إصابة في الركبة تعرض لها في صيف 2019.

Advertisements

ورفع ريال رصيده الى 62 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة، ليبقي على منافسة محتدمة مع بطل الموسمين الماضيين، مع تبقي تسع مباريات لكل منهما قبل نهاية الموسم.

يذكر ان لقاء الذهاب بين ريال مدريد وفالنسيا فى الدوري بالاسبوع السابع عشر قد انتهي بالتعادل بهدف لكل فريق فى مباراة كانت مثيرة حتي دقائقها الأخيرة على ملعب المستايا، سجل لفالنسيا “داني باريخو” من ضربة جزاء فى الدقيقة 78، وتعادل “كريم بنزيمة” فى الدقيقة 95.

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة ريال مدريد وفالنسيا فى الدوري الإسباني