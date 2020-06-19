رسميًا | كينو ينتقل إلى اتلتيكو مينيرو من بيراميدز

أعلنت إدارة نادي اتلتيكو مينيرو البرازيلي، بعد عصر اليوم الخميس، انضمام صانع الألعاب البرازيلي “كينو” قادمً من نادي بيراميدز المصري، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق مطلع شهر يوليو، حسب بيان رسمي نشره الحساب الرسمي للنادي.

وقضى ماركوس دا سيلفا فرانسا (كينو) موسمًا واحدًا في الدوري المصري الممتاز رفقة بيراميدز، لعب خلاله 31 مباراة وسجل 8 أهداف.

ورحل كينو عن الدوري المصري في صيف 2019 لخوض تجربة جديدة مع نادي الجزيرة الإماراتي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2019.

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وتنتهي إعارة كينو مع الجزيرة هذا الشهر، وفي جعبة اللاعب 8 مباريات في الدوري الإماراتي وهدفين فقط، إلا أنه لعب دورًا بارزًا في احتلال الجزيرة للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 عن طريق تمريراته الحاسمة.

وكان كينو ضمن اهتمامات عدة أندية مصرية والسعودية خلال الأيام الماضية، لكنه فضل العودة إلى مسقط رأسه، حيث ينوي نادي اتلتيكو مينيرو المنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الشهير “خورخي سامباولي” بطل كوبا أميركا مع منتخب تشيلي عام 2015.

وقال الحساب الرسمي لنادي اتلتيكو مينيرو “تمت رسميًا. شراكة جديدة تعد بالكثير من النجاح بدءًا من شهر يوليو المقبل، واحد من المنتجات الرئيسية إنه كينو”.

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