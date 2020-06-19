الزمالك يُجهز عرضًا مغريًا لـ “ساسي”

يجهز مسؤولو نادي الزمالك عرضًا مغريًا من أجل تقديمه لصانع ألعاب الفريق التونسي “فرجاني ساسي” من أجل الموافقة على تمديد تعاقده داخل القلعة البيضاء.

ويرغب الزمالك في الاحتفاظ بخدمات الدولي التونسي فرجاني ساسي، وتجديد تعاقده، بصفته أحد العناصر الأساسية بالفريق.

وينتهي تعاقد “فرجاني ساسي” مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير من العام المقبل.

وينتظر مسؤولو الزمالك عودة فرجاني ساسي من تونس، من أجل بدء التفاوض معه حول بنود عقده الجديد مع النادي.

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ويتواجد فرجاني ساسي بصحبة المنتخب التونسي، حيث وافق الزمالك على انضمام اللاعب لتدريبات منتخب بلاده في ظل توقف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخشى الزمالك رحيل اللاعب عن الفريق عقب انتهاء تعاقده مع النادي، في ظل حصوله على عدد من العروض الخليجية.

وينوي مسؤولو الزمالك منح اللاعب امتيازات جديدة من أجل اغراء فرجاني ساسي للموافقة على الاستمرار مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

ونجح ساسي في قيادة الزمالك للفوز ببطولة كأس مصر وكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” وكأس السوبر الأفريقي والمصري.

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