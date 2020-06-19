بث مباشر | مشاهدة مباراة تشرين والشرطة في الدوري السوري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 مع يلا شوت بث مباشر لمباراة تشرين والشرطة في قمة مباريات الدوري السوري اليوم الخميس 18-6-2020. يتصدر تشرين منافسات الدوري السوري برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوثبة صاحب المركز الثاني قبل بداية الجولة ال21 من المسابقة. وفاز تشرين في الجولتين الماضيتين من الدوري السوري أمام الساحل بنتيجة 1-0 ثم تشرين بنتيجة 2/0. وجمع تشرين نقاطه من 14 انتصار و4 تعادلات حتى الآن، بينما سقط الفريق في فخ الخسارة مرتين فقط أمام نفس الفريق “الوثبة” بنتيجة 1/0 في الدور الأول و0/2 في الدور الثاني. رابط بث مباشر تشرين والشرطة

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