الوثبة ينزف المزيد من النقاط ويبتعد عن صدارة الدوري السوري!

سقط الوثبة فى فخ التعادل أمام مضيفه الجيش بنتيجة هدف مقابل هدف، فى المباراة التي اقيمت عصر اليوم 18-6-2020 على ملعب الجلاء بدمشق، ضمن منافسات الاسبوع الـ21 من مسابقة الدوري السوري الممتاز، وذلك قبل أيقاف الدوري حتى 28 من الشهر الحالي بسبب مباريات الكأس.

تقدم الجيش بالهدف الاول عن طريق خطأ فادح من حارس مرمي الوثبة، وقبل انطلاق صافرة نهاية المباراة تعادل هاني المصري من ركلة جزاء فى الدقيقة (93) منقذاً فريقه من خسارة مركز الوصافة.

وكالعادة انطلقت المباراة في نفس توقيت جميع مباريات اليوم في الدوري السوري فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، ونُقلت على قناة دراما السورية، فى غياب الجمهور.

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وبنتيجة التعادل تقاسم الفريقين نقاط المباراة نقطة لكل فريق، ليصل الوثبة الى النقطة 43 فى المركز الثاني، والجيش فى المركز الثالث بـ41 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن حطين صاحب المركز الرابع بـ40 نقطة بعد فوزه على الكرامة اليوم.

وكان المستفيد الأكبر من تعادل الفريقين اليوم هو المتصدر تشرين الذي حقق الفوز فى نفس التوقيت على الشرطة بهدف نظيف وابتعد فى الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوثبة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري بالاسبوع الثامن قد شهد فوز الجيش بهدف دون مقابل فى المباراة التي اقيمت على ملعب الوثبة “خالد بن الوليد” يوم 3-12-2019.

إليكم جميع نتائج مباريات اليوم فى الدوري السوري بالجولة الـ21

الجيش – الوثبة – التعادل (1-1)

تشرين – الشرطة – (1-0)

الكرامة – حطين – (0-1)

الفتوة – جبلة – (1-1)

الوحدة – الطليعة – 1-1)

النواعير – الاتحاد – (3-3)

الجزيرة – الساحل – (1-2)

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