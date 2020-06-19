تشرين ينتصر في “الوقت الرائع” ويواصل الابتعاد في صدارة الدوري السوري

واصل تشرين صدارته لجدول ترتيب الدوري السوري بعدما تغلب على ضيفه الشرطة بهدف دون رد، فى المباراة التي اقيمت عصر اليوم الخميس 18-6-2020 على ملعب “اللاذقية باسل”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة، وذلك قبل أيقاف الدوري حتى 28 من الشهر الحالي بسبب مباريات الكأس.

وكالعادة انطلقت المباراة في نفس توقيت جميع مباريات اليوم في الدوري السوري فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “اللاذقية باسل”، فى غياب الجمهور.

ويرجع الفضل فى فوز تشرين اليوم الى اللاعب “محمد حمدكو”، والذي سجل الهدف الوحيد فى وقت رائع من عمر المباراة تحديداً فى الدقيقة (83).

Advertisements

وبذلك رفع تشرين رصيده الى 49 نقطة منفرداً بصدارة ترتيب جدول الدوري السوري، موسعاً الفارق بينه وبين الوثبة ثان الترتيب الى 6 نقاط، بعدما تعادل الاخير أمام الجيش فى نفس التوقيت.

فى المقابل تجمد رصيد الشرطة عند 25 نقطة وتراجع الى المركز التاسع، بينما قفز الطليعة الى المركز الثامن بنفس رصيد النقاط متفوقاً بفارق الاهداف عن الشرطة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين تشرين والشرطة فى الدوري بالاسبوع الثامن من الدوري قد شهد فوز الفريق الساحلي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي اقيمت يوم 3-12-2019.

إليكم جميع نتائج مباريات اليوم فى الدوري السوري بالجولة الـ21

الجيش – الوثبة – التعادل (1-1)

تشرين – الشرطة – (1-0)

الكرامة – حطين – (0-1)

الفتوة – جبلة – (1-1)

الوحدة – الطليعة – 1-1)

النواعير – الاتحاد – (3-3)

الجزيرة – الساحل – (1-2)

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة تشرين والشرطة فى الدوري السوري