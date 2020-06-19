الرجاء البيضاوي يستفز الوداد ويبدأ بيع قميص “نادي القرن”

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بدأ نادي الرجاء البيضاوي بيع القميص الخاص بلقب نادي القرن العشرين في المغرب، والذي تم تصميمه خصيصًا لهذا الهدف.
وطرح مسؤولو نادي الرجاء القميص للبيع أمام الجماهير الراغبة في الحصول عليه عن طريق عدد من المتاجر الالكترونية.
وشهدت الفترة الأخيرة حدوث أزمة بين نادي الرجاء ونادي الوداد حول أحقية كل منهما بالحصول على لقب نادي القرن العشرين في المغرب.
وتبدأ عملية بيع قميص الرجاء من اليوم الخميس، حيث حددت إدارة النادي 140 درهم مغربي ثمنًا له، ومتاح في 3 متاجر الكترونية.
ويواجه الرجاء المغربي فريق الزمالك في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مطلع سبتمبر المقبل حسب الموعد المبدئي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.
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