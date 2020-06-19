النقاش “ضحية” استمرار جاريدو مع الوداد البيضاوي

أفادت تقارير صحفية مغربية أن المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي الإسباني “خوان كارلوس جاريدو” طلب من إدارة الفريق سرعة التخلص من اللاعب “إبراهيم النقاش”.

وينتظر جاريدو تحديد مستقبله مع الوداد خلال المرحلة المُقبلة سواء بالاستمرار، أو الرحيل، من أجل اعداد تقرير بشأن اللاعبين الذين لا يرغب في تواجدهم معه خلال الفترة المُقبلة ومن ضمنهم قائد الفريق “إبراهيم النقاش” كجزء من الخطة المستقبلية للفريق.

ويفكر جاريدو في الإطاحة بقائد الوداد “النقاش”، في ظل تراجع مستواه وتقدمه في العمر، من أجل الاعتماد على لاعب شاب قوي بدنيًا ليشغل مركزه.

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وتعاقد الوداد المغربي مع المدير الفني السابق للنجم الساحلي التونسي، في فبراير الماضي خلفًا للفرنسي “سيباستيان ديسابر“.

وينتهي تعاقد جاريدو مع الوداد بنهاية الموسم الحالي، ونفى رئيس النادي سعيد الناصري توصله لاتفاق مع المدرب الإسباني لتجديد تعاقده.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها شهر سبتمبر المقبل.

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