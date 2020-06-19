ساري يوجه انتقادًا لاذعًا إلى رونالدو

وجه المدير الفني لنادي يوفنتوس “ماوريتسيو ساري” انتقادات لاذعة إلى لاعبي فريقه ومن ضمنهم النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو“، عقب خسارة نهائي كأس إيطاليا لصالح نابولي بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على ملعب الأولمبيكو بالتعادل السلبي لتحسم ركلات الترجيح (4-2) اللقب لكتيبة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو.

وفشل المدير الفني للسيدة العجوز، ماوريتسيو ساري للمرة الثانية على التوالي في الفوز بنهائي مع يوفنتوس بعد خسارة السوبر المحلي أمام لاتسيو.

وقال ساري عقب المباراة: “الأمر محبط للجميع سواء لاعبين أو الإدارة أو الجمهور، لقد حاولنا الفوز ولكن الظروف لم تكن مناسبة بالنسبة لنا”.

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وأضاف: “كريستيانو رونالدو؟ لقد رأيته مثل الآخرين، افتقد الحركية وكان يحتاج إلى ذكاء أكبر لأجل صناعة الفارق، ولكني أعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا في ظل الظروف الحالية”.

ومنحت الخسارة أمام نابولي، رونالدو رقمًا سلبيًا غير مسبوق في مشواره الكروي مع الأندية التي لعب لها، حيث أصبح نهائي كأس إيطاليا هو النهائي الثاني على التوالي الذي يخسره الدون مع البيانكونيري.

ووفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا، فإن رونالدو خسر للمرة الأولى نهائيين كأس متتاليين مع الأندية التي لعب بقميصها، فكانت الهزيمة الأولى فى ديسمبر الماضي أمام لاتسيو عندما خسر لقب كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بنتيجة 3–1، تلاها خسارة أخرى للقب كأس إيطاليا أمام نابولي الليلة الماضية.

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