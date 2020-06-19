الزمالك: “ثري” عربي يُمول الصفقات الجديدة

أرسلت إدارة الزمالك رسالة إلى جماهير النادي، تطمئنها على مستقبل الفريق، خلال الموسم المقبل، وبالتحديد ملف الصفقات الجديدة.

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك “إسماعيل يوسف” عن الطريقة التي سيوفر من خلالها الأموال اللازمة لتدعيم الفريق بصفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ويفاوض الزمالك بعض اللاعبين المحليين والأجانب من أجل الحصول على خدماتهم عقب نهاية الموسم الحالي لتدعيم الفريق.

وقال إسماعيل يوسف أن هناك رجل أعمال عربي كبير سوف يتكفل بدعم الزمالك بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي 2020.

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واقترب الزمالك من التعاقد مع ظهير الصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر. (التفاصيل)

ويفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون بين عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الزمالك لاختيار بعضهم والتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ويعاني الزمالك ماديا في الآونة الأخيرة بعد تخلي رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ عن دعم النادي.

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