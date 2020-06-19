رسميًا | تشيلسي يعلن ضم تيمو فيرنر قادمًا من لايبزيج

أعلن نادي تشيلسي نجاحه في خطف مهاجم منتخب ألمانيا ولايبزيج “تيمو فيرنر”، دون الافصاح عن مدة التعاقد وقيمة الصفقة.

وأكد الموقع الرسمي لتشيلسي ان المهاجم صاحب الـ 24 عامًا وافق على الانضمام إلى ستامفورد بريدج في يوليو المُقبل، بعد خضوعه للفحص الطبي.

وقال تشيلسي في بيان رسمي “رحبوا معنا بالمهاجم المُرعب، المعروف بسرعته وقدرته على التحرك والصناعة والتسجيل”.

ومن جانبه ظهر “تيمو فيرنر” في فيديو وصرح الآتي: “أنا سعيد بالانضمام إلى تشيلسي. إنها لحظة فخر بالنسبة لي. أود أن أشكر لايبزج وجمهوره حيث قضيت 4 سنوات رائعة معهم، دائما ما سيكون لكم مكان في قلبي”.

واختتم حديثه قائلاً :”أنتظر الموسم المقبل بشدة، من أجل الانضمام لزملائي الجدد ومدربي الجديد فرانك لامبارد، وبالتأكيد جمهور تشيلسي. ينتظرنا مستقبل رائع”.

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ولم يعلن تشيلسي أي تفاصيل بشأن التعاقد مع فيرنر، لكن أكدت بعض الصحف أن النادي اللندني دفع 50 مليون يورو وهي قيمة كسر عقد المهاجم مع لايبزيج.

ويعد “تيمو فيرنر” أحد أكثر المهاجمين الشباب تألقًا في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تحركاته وسرعته وقدرته الفتاكة على إنهاء الهجمات حيث يجيد اللعب كجناح أو كمهاجم متأخر كما يشغل مركز المهاجم الصريح.

وخاض فيرنر 43 مباراة مع لايبزيج هذا الموسم في جميع المسابقات ونجح في تسجيل 32 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وتعد صفقة انتقال فيرنر إلى تشيلسي بمثابة ضربة موجعة للعديد من الفرق ابرزها “ليفربول” الذي أعلن مدربه يورجن كلوب في وقت سابق عن رغبته العارمة في التعاقد مع المهاجم الألماني.

وأصبح انتقال فيرنر إلى البلوز ثاني صفقاتهم الصيفية، بعد تعاقدهم مع نجم منتخب المغرب وأياكس أمسترادم “حكيم زياش“.

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