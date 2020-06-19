الكشف عن سر احتفال ميسي بعد هدفه في ليجانيس

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، عن سر طريقة احتفال أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، عقب تسجيله في شباك ليجانيس.

وحقق برشلونة فوزًا غاليًا على ليجانيس بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء الماضي، ضمن فعاليات الجولة 29 من الليجا.

وسجل ميسي هدف برشلونة الثاني في المباراة، بعد مجهود فردي أكثر من رائع حصل به على ركلة جزاء، سددها بنفسه في شباك الضيوف.

واحتفل ميسي من خلال الوقوف باتجاه المدرجات بمفرده، ووضع يد بجانبه والأخرى للأعلى، مما آثار اهتمام الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة أن ميسي احتفل بهذه الطريقة بالاتفاق مع زوجته أنتونيلا، كإهداء لأطفاله، بتقليد أحد الشخصيات في أحد الألعاب التي يمارسها معهم.

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