رياضة | بيسيرو: أخطأت في الرحيل عن الأهلي ربما أعود يوما

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيسيرو: أخطأت في الرحيل عن الأهلي ربما أعود يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف البرتغالي بيسيرو المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي بالخطأ الذي ارتكبه في الرحيل عن النادي الأحمر.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قرار رحيلي عن الأهلي كان " خطأ ".

وأضاف :"كنت قادر على الفوز بكل البطولات مع الأهلي".

وأشار :"ربما أعود يوما ما لتدريب الأهلي ولكن لا مجال للحديث الأن لأنني أتولى تدريب منتخب فنزويلا".

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وأردف :"لا أستطيع نسيان جماهير الأهلي وأتذكر بشدة كل أيامي في التتش".

وأشار :"اليوم الأول في مصر كان رائعًا .. وسأظل أتحدث عن المصريين بشكل رائع".

وأوضح:"عبد الله السعيد لاعب كبير وكان من أفضل المتواجدين ضمن قائمة الأهلي".

وواصل :"الأهلي كان يضم عدد من اللاعبين المتميزين ولا استطيع نسيان أي منهما".

وعن دخول الزمالك في تفاوض معه قال :"المحادثات مع نادي الزمالك بعد الرحيل عن الأهلي تمت عن طريق وكيلي ولكنها لم ترتقي إلى الرسمية".