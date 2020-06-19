رياضة | بيسيرو: أخطأت في الرحيل عن الأهلي ربما أعود يوما

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيسيرو: أخطأت في الرحيل عن الأهلي ربما أعود يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعترف البرتغالي بيسيرو المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي بالخطأ الذي ارتكبه في الرحيل عن النادي الأحمر.
وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قرار رحيلي عن الأهلي كان " خطأ ".
وأضاف :"كنت قادر على الفوز بكل البطولات مع الأهلي".
وأشار :"ربما أعود يوما ما لتدريب الأهلي ولكن لا مجال للحديث الأن لأنني أتولى تدريب منتخب فنزويلا".
وأردف :"لا أستطيع نسيان جماهير الأهلي وأتذكر بشدة كل أيامي في التتش".
وأشار :"اليوم الأول في مصر كان رائعًا .. وسأظل أتحدث عن المصريين بشكل رائع".
وأوضح:"عبد الله السعيد لاعب كبير وكان من أفضل المتواجدين ضمن قائمة الأهلي".
وواصل :"الأهلي كان يضم عدد من اللاعبين المتميزين ولا استطيع نسيان أي منهما".
وعن دخول الزمالك في تفاوض معه قال :"المحادثات مع نادي الزمالك بعد الرحيل عن الأهلي تمت عن طريق وكيلي ولكنها لم ترتقي إلى الرسمية".