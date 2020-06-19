رياضة | مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ من منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الثلاثاء المقبل بمواجهات قوية من العيار الثقيل حيث يواجه ليستر سيتي نظيره برايتون بينما يستضيف نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي وست هام يونايتد في ديربي مدينة لندن.

وفي يوم الأربعاء يواجه نادي مانسشتر يونايتد علي أرضه نظيره نادي شيفيلد يونايتد ويلتقي نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره فريق نيوكاسل ويختتم اليوم بمواجهة قوية حيث يستضيف نادي ليفربول فريق كريستال بالاس علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

بينما تختتم الجولة يوم الخميس بمواجهة نادي آرسنال نظيره ساوثهامتون ويستضيف نادي تشيلسي علي ارضه بملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن نظيره نادي مانسشتر سيتي.

يذكر أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قد عادت من جديد هذا الأسبوع بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.