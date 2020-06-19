رياضة | نادر شوقي: الأهلي متمسك بضم رمضان صبحي وأكرم توفيق سيعود الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: الأهلي متمسك بضم رمضان صبحي وأكرم توفيق سيعود الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب هيدير سفيلد تاون الإنجليزي، والمعار هذا الموسم لصفوف النادي الأهلي، إن الأخير أبدى رغبته في استمرار اللاعب ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي أبدى رغبة في استمرار رمضان صبحي".

وتابع :"الخطيب متمسك ببقاء رمضان صبحي".

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وأشار :"تحرك الأهلي نحو طاهر محمد طاهر تخوفا من رحيل رمضان صبحي".

وعن موقف أكرم توفيق قال :"أكرم توفيق سيعود للأهلي من الموسم القادم".

وأكمل :"الأهلي لم يحسم مصير عودة الجزار وأحمد ريان وباسم علي".