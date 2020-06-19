رياضة | مرتضى منصور يتمسك بموقفه بشأن أحداد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يتمسك بموقفه بشأن أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحقه في الأزمة الحالية بين النادي وبين نادي الدفاع الجديدي المغربي بشأن حميد أحداد مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الدفاع طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بالحصول على نسبة من إعارة احداد إلى نادي الرجاء حسب ما هو منصوص عليه بين الطرفين في عقود اللاعب.

Advertisements

وكشفت التقارير أن مرتضى منصور رفض نهائيا فكرة حصول نادي الدفاع الجديدي على نسبة من إعارة حميد إلى الرجاء لأن البند بين الناديين هو أن يحصل الدفاع على نسبة في حالة إعارة أو بيع اللاعب بمبلغ أكبر من الذي تعاقد معه النادي الأبيض به.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك كان قد تعاقد مع أحداد مقابل 300 ألف دولار وقام بإعارته إلى نادي الرجاء مقابل 150 ألف دولار فقط وبالتالي ليس من حق نادي الدفاع الجديدي الحصول على نسبة.

وتنتهي إعارة حميد أحداد مع نادي الرجاء البيضاوي بنهاية الموسم الحالي وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي الزمالك مرة أخرى.