رياضة | بقيادة بنزيما.. ريال مدريد يعبر فالنسيا ويواصل الضغط على برشلونة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بقيادة بنزيما.. ريال مدريد يعبر فالنسيا ويواصل الضغط على برشلونة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على حساب ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع الفرنسي كريم بنزيما النادي الملكي في المقدمة بتسجيله الهدف الأول بالدقيقة 61، ثم أضاف المتألق ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 74 من عمر المباراة، واختتم بنزيما ثلاثية الريال في الدقيقة 86.

رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 62 نقطة في المركز الثاني متخلفًا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والذي سيُلاقي إشبيلية مساء غدًا الجمعة في منافسات نفس الجولة الحالية.

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني :-