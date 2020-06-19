رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد فريق ريال مدريد الاسباني ثلاثة نقاط ثمينة بعد الفوز على فريق فالنسيا 3-0 في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري. سجل بنزيمة هدفي ريال مدريد في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 86 فيما سجل البديل أسينسيو الهدف الثاث في الدقيقة 74 بعد مشاركته بديلا. وجاء ترتيب الدوري الاسباني 1-برشلونة 64 نقطة. 2- ريال مدريد 61 نقطة. 3- إشبيلية 51 نقطة. 4- أتليتكو مدريد 49 نقطة. 5- ريال سوسيداد 47 نقطة. 6- خيتافي 47 نقطة. 7- فياريال 44 نقطة. 8- فالنسيا 43 نقطة. Advertisements 9- غرناطة 42 نقطة. 10- اتليتك بلباو 39 نقطة. 11- اوساسونا 35 نقطة. 12- ليفانتي 35 نقطة. 13- ألافيس 35 نقطة. 14- ريال بيتيس 34 نقطة. 15- بلد الوليد 33 نقطة. 16- إيبار 28 نقطة. 17- سيلتا فيجو 27 نقطة. 18- ريال مايوركا 25 نقطة. 19- إسبانيول 24 نقطة. 20- ليجانيس 23 نقطة.

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