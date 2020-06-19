رياضة | أول تعليق من عمرو وردة على اتهامه بالتحرش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من عمرو وردة على اتهامه بالتحرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عمرو وردة، صانع ألعاب منتخب مصر الأول ونادي باوك اليوناني للمرة الأولى، على شائعات تحرشه بإحدى المراسلات اليونانيات.

وكان تقرير صحفي يونايني قد أشار إلى أن وردة تحرش لفظياً بإحدى المراسلات اليونانيات، والتي تدعى "ديمي ستاماتيليا" والتي تعمل لتغطية أخبار نادي أوليمبياكوس اليوناني.

ونشرت التقارير بعض الصور لمحادثة بين اللاعب والمراسلة عبر الحساب الشخصي لها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

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وقال وردة لبرنامج "تريندنج" الذي يذاع عبر قناة "بي بي سي" في رسالة مقتضبة: "كذب ولم أقم بإرسال تلك الرسائل"، وذلك تعقيباً على تلك الإدعاءات.

من جانبها، قالت ديمي لنفس البرنامج: "عمرو وردة لاعب جيد وشخص جيد لغاية، وأنا متعاطفة معه إلى حدٍ كبير، ولا تعجبني تلك الأخبار وتلك التقارير التي تخص هذ الموضوع".

واشتهر اللاعب بأفعاله المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها قيامه بالتحرش لفظياً بإحدى عارضات الأزياء المكسيكية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر، وأدت لجدل كبير حينذاك.