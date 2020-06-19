رياضة | أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد فايلر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي استغلال قرار استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز ليقوم بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن في مؤتمر صحفي رسميا إمكانية عودة فرق الدوري المصري لخوض التدريبات الجماعية بداية من ٢٠ يونيو الجاري بالإضافة لعودة المسابقة في منتصف الشهر القادم.

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وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي بفايلر الذي يتواجد حاليا في سويسرا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته وأخبره بقرار وزير الشباب والرياضة واتفق معه على خطة تدريبات الفريق القادمة.

كما تواصل أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء مع فايلر لفتح ملف التجديد معه لمدة موسمين قادمين بعد قرار عودة الدوري.

ولم يحسم فايلر حتى الآن قراره سواء بالتجديد و الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر ولكنه يتواجد حاليا في سويسرا لحسم هذا الأمر مع زوجته.