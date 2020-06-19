رياضة | أشرف بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أشرف بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك موقفه النهائي من الاستمرار مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة بعد انتشار أنباء رحيله عن النادي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى بن شرقي في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

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وشهدت الفترة الماضية تلقى أشرف بن شرقي العديد من العروض الخارجية للتعاقد معه في الصيف من الدوري السعودي والدوري الإماراتي والدوري الفرنسي والدوري اليوناني.

ورفض بن شرقي كل العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة لضمه في الصيف مؤكدا أنه ينوي الاستمرار مع نادي الزمالك ولا ينوي الرحيل عن الأبيض قبل انتهاء عقده.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد على رفضه التام لفكرة رحيل أشرف بن شرقي ويستعد النادي حاليا لتجديد عقد اللاعب ولكن ينتظر عودة اللاعب من بلاده لحسم هذا الأمر.