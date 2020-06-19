رياضة | كلوب يكشف صعوبة مباراة إيفرتون.. ويشيد بسحر "أنشيلوتي"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف صعوبة مباراة إيفرتون.. ويشيد بسحر "أنشيلوتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه أمام إيفرتون المقرر لها الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

كلوب قال :"نحن على استعداد للانطلاق ولكن يجب أن نكون مستعدين لمواجهة المشاكل لأنه ستكون هناك مشاكل وهذا ليس جديدًا، في أي مباراة ستلعبها لديك خطة للتكيف معها".

وأضاف :"أشعر بالقوة والحماس من مباريات الأمس، كان من الجيد حقًا أن نرى عودة كرة القدم واللاعبين مرة أخرى وكان هناك الكثير من الإثارة أمس مثل اتخاذ قرارات غريبة وإصابات سيئة".

وزاد :"لا، أنظر إلى النتائج التي حققها إيفرتون في الثلاث مباريات الأخيرة قبل التوقف، عندما تقوم بتحليل فريق إيفرتون الآن عليك أن تنظر أيضًا إلى نابولي مثلاً لأن كارلو أنشيلوتي لديه طريقة محددة يريد من فريقه أن يلعبها وهو محنّك للغاية".

وواصل :"سيكون [إيفرتون] فريقًا يريد لعب كرة القدم لكن سيلعبون بقدر ما سنسمح لهم بذلك".

وزاد :"علينا أن نجد التحديات ونفوز بها ونستخدم المساحات وكل تلك الأشياء. يجب أن نكون منضبطين، يجب أن نكون متحمسين علينا أن نبقى كذلك قبل المباراة وخلالها وبعدها كذلك، هذا كل ما نحتاجه".

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وأشار :"من الواضح أن الصور والمعلومات التي سنظهرها للاعبين ستكون لايفرتون ماقبل التوقف لكننا لا نعرف بالضبط كل شيء عنهم وهم لايعرفون الكثير عنا أيضًا".

وأردف :"نحن نريد فقط أن نلعب على أعلى مستوى وأعتقد أننا بدأنا في التدريب معًا في نفس الوقت مع إيفرتون لذلك كان لديهم ذات الوقت لنا للاستعداد".

وأردف :"كان علينا القيام بالكثير من الأشياء البدنية لجعل اللاعبين جاهزين كان علينا القيام بالأمور التكتيكية ولكن لم ننتهِ من التحضير لأن تسعة أسابيع او 10 هي أطول حقًا من أي إجازة في الصيف لذلك ستخسر بعض الأمور التي تعودت عليها".

وتابع :"يوم الأحد نعم ستكون الأمور مختلفة لكننا سنحاول أن نجعل الأمر معقدًا قدر الإمكان بالنسبة لنا في تحضيراتنا حتى نصل إلى هناك ولا نتفاجأ".

وأكمل :"لقد قضينا إجازتنا والآن علينا الإنطلاق ولقد رأيت جاهزية الفرق الليلة الماضية. المباراة الأولى لك بعد فترة هي التي نحاول جميعًا التعود على كل شيء فيها ثم اللعب بأسلوبنا".

وأتم حديثه :"نريد أن نكون ناجحين قدر الإمكان وهذا يعني أننا سنحاول الفوز ضد إيفرتون، كان هذا صعبًا قبل الإغلاق وكان سيكون صعبًا بعد الإغلاق ايضًا. إنها مواجهة صعبة ولكن ما زلنا نريد خوضها".