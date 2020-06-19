رياضة | دورتموند يستخدم كاميرات مخصصة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر دورتموند يستخدم كاميرات مخصصة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي بوروسيا دورتموند الالماني استخدام كاميرات التصوير الحراري في ملعبه لفحص الاشخاص الذين يدخلون ملعب مباريات الفريق وهم يحملون فيروس كورونا.

وستتركز الكاميرات على مداخل الاستاد، وستقوم بفحص درجات حرارة الأشخاص القلائل الذين يتمكنون من حضور المباراة، في ظل استمرار منع الجماهير من حضور المباريات في الملاعب عبر ألمانيا بسبب قواعد فيروس كورونا.

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بالإضافة إلى ذلك تساعد المستشعرات ثلاثية الأبعاد في قياس ما إذا كان يتم احترام قواعد التباعد الاجتماعي في المدرجات من عدمه.

وقال كارستين كرامر لصحيفة "رور ناخريشتين" :" سيكون من الخطأ إلا نعرف كيف نعد أنفسنا عندما يتم السماح للجماهير بالحضور مرة أخرى. سيتعين علينا الانتظار ورؤية ما إذا كانت التكنولوجية الجديدة مناسبة ومفيدة".

وتأمل أندية الدوري الألماني في عودة عدد قليل من الجماهير على الأقل للملاعب مع بداية الموسم المقبل.