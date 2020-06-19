رياضة | الأهلي يحسم مصير «مستر أسيست»

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير «مستر أسيست» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية مصير ناصر ماهر نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي سموحة خلال الفترة القادمة.

وتنتهي إعارة ناصر ماهر مع نادي سموحة بنهاية الموسم الجاري وطلب من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيره بشكل نهائي.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع ناصر ماهر في الصيف سواء من نادي سموحة أو مصر المقاصة أو الإسماعيلي أو الاتحاد السكندري.

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ورفض النادي الأهلي نهائيا فكرة بيع ناصر ماهر بشكل نهائي في الصيف المقبل ولكنه أكد أنه لا يمانع في خروجه على سبيل الإعارة.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أكد أنه لا يحتاج إلى خدمات ناصر ماهر الفترة المقبلة في الفريق ولا يمانع في خروجه على سبيل الإعارة لموسم أخر.

وسيدرس مسئولو الأهلي الفترة المقبلة العروض المقدمة إلى ناصر ماهر ليختار الأفضل له عقب انتهاء إعارته مع نادي سموحة بنهاية الموسم الجاري.