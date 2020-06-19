الامارات | مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي نوريتش - ساوثهامبتون 21:00 توتنهام - مان يونايتد 23:15 الدوري الإسباني مايوركا - ليغانيس 21:30 غرناطة - فياريال 21:30 إشبيلية - برشلونة 00:00 Advertisements الدوري البرتغالي غيماريش - براغا 00:15 فاماليكاو - سبورتينغ براغا 00:15 الدوري الدنماركي كولدينغ - روشيلده 20:30 فيبورغ - فريديريشيا 21:00 يورينغ - كويه 21:00 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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