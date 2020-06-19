الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مقيم

اتّجه أحد أندية دبي إلى تدعيم فريق السلة بلاعب مقيم، توازي قيمة راتبه الشهري ما تدفعه أندية أخرى على صعيد المحترف الأجنبي، علماً بأن إدارة النادي ذاتها خاطبت اتحادات الألعاب الجماعية كافة، بضرورة إلغاء المحترف الأجنبي للموسم الجديد، تحت ذريعة تخفيف الأعباء المالية لموسم استثنائي، بحسب وصفها.

منافسة

وضع أحد الأندية الحارس الأساسي للفريق أمام تحدٍّ كبير لتطوير مستواه الفني بشكل مستمر، بعدما تعاقد، أخيراً، مع حارس مرمى جديد يتميز بمستوى فني متطور ليكون احتياطياً للحارس الأساسي.

صفقة

قال مسؤول بارز في أحد أندية المقدمة إن النادي سيقوم قريباً بإعلان صفقة كبيرة مع لاعب مميز، بعدما رصدت إدارة النادي إمكانات مادية مقدّرة لهذا الغرض.

عروض

تسلمت إدارة فنية، في أحد الأندية التي كانت تنافس من أجل البقاء، سيراً ذاتية لـ40 مدرباً يتطلعون لتدريب الفريق في الموسم المقبل، وستقوم بدراسة جميع الملفات.

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تكتّم

اشترط نادٍ في الدرجة الأولى على لاعب تم التعاقد معه تكتمه على خبر التعاقد، من دون أن يذكر أسباب ذلك رغم أن النادي غير منافس.

مهلة

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد الأندية منحت مهلة للاعب الدولي، حتى نهاية الشهر الجاري، حتى يحسم مصيره من تجديد عقده، إذ إن اللاعب لديه عرض آخر ستوافق إدارة النادي عليه عقب انتهاء المهلة.

تياغو سيلفا

بعث لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي تياغو سيلفا، مقطع فيديو لمواطنه في صفوف فريق حتا، صامويل روزا، يهنئه فيه بيوم ميلاد ابنه، ونشر روزا مقطع الفيديو عبر حسابه في «إنستغرام».

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