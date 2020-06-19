الامارات | مبوكو موهوب في الغناء

شكرا لقرائتكم خبر عن مبوكو موهوب في الغناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوحدة، الكونغولي بول خوسيه، عن موهبته الغنائية، بعدما نشر عدداً من مقاطع الفيديو على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أثناء قيادته السيارة خلال وجوده حالياً في بلجيكا، وقيامه بالغناء وإظهار موهبة جديدة يمتلكها إلى جانب طهو الطعام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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