الامارات | 593 مدرباً شاركوا في الدورات الافتراضية لـ «مجلس الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 593 مدرباً شاركوا في الدورات الافتراضية لـ «مجلس الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة الرياضي، الأحد الماضي، دوراته التدريبية الافتراضية، بمشاركة 593 مدرباً من داخل الدولة وخارجها، وشملت مدربي الألعاب الجماعية والفردية للمراحل السنية بأندية الإمارة الباسمة، وأقيمت عبر نظام الاتصال المرئي «ويبكس». وتم تنفيذ 20 محاضرة في خمس ألعاب هي: السلة والطائرة واليد والطاولة والسباحة، وكان الهدف منها صقل ورفع إمكانات ومستويات المدربين، وتحسين مهاراتهم وقدراتهم التدريبية.

وشارك المدربون في مختلف المحاضرات التي انطلقت 11 مايو الماضي، تحت إشراف خبراء الألعاب في إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وحضر الدورة من داخل الدولة 393 مدرباً، بينهم ممثلون لـ11 نادياً من أندية الإمارة، و13 جهة واتحادات رياضية في الدولة، إضافة إلى 200 مدرب من 11 دولة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في تصريح صحافي: «نثمن هذا الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الدورات، ما يشكل نجاحاً يحسب لمجلس الشارقة الرياضي ومبادراته الافتراضية المختلفة، التي نظمت خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية، في ظل انتشار جائحة (كورونا) المستجد، ونسعى إلى التطوير المستمر، ومواكبة التغيّرات للارتقاء بالرياضة في الإمارة الباسمة».

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