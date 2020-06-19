الامارات | رغم «كورونا».. الآلاف ينزلون إلى شوارع نابولي للاحتفال بكأس إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم «كورونا».. الآلاف ينزلون إلى شوارع نابولي للاحتفال بكأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان المشهد في شوارع نابولي مختلفاً تماماً عن أجواء الملعب الأولمبي في العاصمة روما الذي استضاف أول من أمس نهائي مسابقة الكأس الإيطالية خلف أبواب موصدة، إذ احتشد الآلاف للاحتفال باللقب الذي أحرزه فريقهم على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح.

وهو اللقب الأول لنابولي في المسابقة منذ 2014 والسادس في تاريخه، فيما فشل يوفنتوس في رفع الكأس للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة وتعزيز رقمه القياسي (13 لقباً حتى الآن).

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