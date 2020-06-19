الامارات | أسوأ سيناريو بعد «كورونا» يصيب مدافع أرسنال

شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ سيناريو بعد «كورونا» يصيب مدافع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش مدافع أرسنال الإنجليزي، البرازيلي ديفيد لويز، أسوأ سيناريو يمكن تخيله بعد العودة من فترة توقف دامت ثلاثة شهور بسبب فيروس كورونا، بعدما صب عليه جمهور «المدفعجية» جام غضبهم وحملوه مسؤولية الخسارة العريضة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على استاد الاتحاد مع عودة الحياة إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واشترك المدافع البرازيلي في الدقيقة 24 بديلاً لزميله الإسباني بابلو ماري المصاب، غير أنه تسبب في الهدفين الأول والثاني، عندما فشل في ترويض الكرة لتمر منه إلى القناص رحيم ستيرلينغ الذي وجد الكرة على طبق من ذهب، وسجل في الزفير الأخير للشوط الأول، قبل أن يرتكب بداية الحصة الثانية خطأ ساذجاً بإعاقة النجم الجزائري رياض محرز داخل المنطقة، ليتسبب بضربة جزاء نفذها البلجيكي دي بروين بنجاح فيما خرج لويز بالبطاقة الحمراء.

فعلياً لعب ديفيد لويز خلال المواجهة الكبيرة لمدة 25 دقيقة فقط، مرر خلالها الكرة 24 مرة وارتكب خطأين فادحين، وغادر الملعب مطروداً في مشهد محرج للغاية، الأمر الذي يعكس سوء التحضير الذهني للاعب بعد العودة من توقف كورونا الذي كان انعكاسه قاسياً عليه.

وفي السياق نفسه، حل غضب الجائحة على نادي أرسنال خلال المباراة وبدا ذلك واضحاً خلال الإصابات المبكرة في المواجهة مع سقوط جرانيت تشاكا وبابلو ماري أرضاً في الدقيقتين 4 و25 على التوالي وعدم قدرتهما على إكمال اللقاء، لتبدأ لعنة كورونا بالعودة إلى الأذهان خصوصاً أن مباراة السيتي وأرسنال كانت أول مواجهة تلغى إقامتها في مارس الماضي بسبب الجائحة، وتحديداً مع اكتشاف إصابة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بالفيروس، وجاءت المفارقة أن يكون المدرب أول من يتأثر أيضاً بتبعات كورونا بعد الأحداث التي رافقت المباراة بدنياً وفنياً.

والمثير للدهشة أن الجماهير العاشقة للدوري الإنجليزي وإثارته المعتادة لم تتذوق الوجبة الكروية المنتظرة، فالاداء كان دون المتوسط من جانب أرسنال الذي فشل في تسديد أي كرة على مرمى السيتي.

ولم يلتزم ديفيد لويز الصمت وخرج لوسائل الإعلام البريطانية للاعتذار عما حدث، وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «ما حصل خطأي أنا وحدي، اللاعبون والمدرب أرتيتا قاموا بدورهم». وأوضح: «السبب تفكيري بمستقبلي مع الفريق، أريد البقاء». وكان ديفيد لويز انتقل من تشيلسي إلى أرسنال على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل ثمانية ملايين يور، وينتهي عقده مع «المدفعجية» نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع على ترتيب «البريمييرليغ» برصيد 40 نقطة فقط.

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أرتيتا: كل شيء سار بشكل خاطئ.. وديفيد «أمين وصريح»

أعرب مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا عن استيائه من الخسارة القاسية، والصورة التي ظهر عليها الفريق أمام سيتي، وقال: «كل شيء سار بشكل خاطئ منذ بداية المباراة، كل حادثة نتمنى عدم حدوثها وقعت».

وأضاف: «اضطررنا إلى إجراء تبديلين تم تشخيصهما بأنهما إصابات عضلية، وذلك بسبب طول فترة الراحة لكن لا أعتقد أن ما حدث له في الملعب له علاقة بذلك».

وعن ديفيد لويز قال: «إنه شخص أمين وصريح، ورأيي عنه لم يتغير بسبب أدائه في اللقاء».

وكشف عن سبب عدم إشراك النجم الألماني مسعود أوزيل الذي لم يتواجد حتى على مقاعد البدلاء، وقال: «كان قراراً تكتيكياً».

- غضب الجائحة يتواصل مع أرسنال بإصابتين عضليتين لماري وتشاكا.

- إصابة أرتيتا بالفيروس أوقفت الدوري، وبعد العودة سقط الفريق.

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