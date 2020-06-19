الامارات | كايو يدشن قميص نادي منطقته في البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يدشن قميص نادي منطقته في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك لاعب فريق العين، كايو كانيدو، مع زوجته في تدشين القميص الرسمي الجديد لنادي منطقته في البرازيل، يدعى «تالنتو جوفيم»، ونشر اللاعب أمس مجموعة من الصور عبر حسابه في «إنستغرام» وهو يرتدي القميص الجديد، وعلق عليها قائلاً: «نادي المنطقة التي نشأت فيها أطلق قميصه الرسمي الجديد». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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