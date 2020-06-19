الامارات | الجسمي: نتائج فتيات الدراجات في سباق الشارقة الافتراضي «مميزة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمي: نتائج فتيات الدراجات في سباق الشارقة الافتراضي «مميزة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، نورة الجسمي، بالنتائج التي حققها المنتخب الوطني للسيدات، وحصد الجوائز في السباق الافتراضي الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي لكل الفئات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وقالت في تصريحات صحافية: «إن نجاح لاعبات المنتخب في الظهور بمستوى جيد، وتحقيق معدلات تبشر بالخير، يؤكدان حسن استعدادهن للفترة المقبلة».
وأضافت: «منتخب الإناث يواصل تدريباته اليومية على مجموعتين في ند الشبا، بقيادة المدربة ربا حيلاني، تأهباً لعودة النشاط والبطولات العربية والخليجية والقارية، كما تم وضع جدول تدريب منتظم، وهناك تجاوب من الفتيات المشاركات في التدريبات اليومية، ما يؤكد نجاح خطة الإعداد للمنتخب في الفترة المقبلة».
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