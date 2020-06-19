الامارات | «فيفا» يرفض شكوى اتحاد كلباء ضد البرازيلي سانتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يرفض شكوى اتحاد كلباء ضد البرازيلي سانتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها نادي اتحاد كلباء، ضد اللاعب البرازيلي سانتوس، الذي أنهى إعارته وعاد إلى فريقه «تايغرز أونال» المكسيكي، رغم ارتباطه بعقد مع كلباء.

وأوضحت صحيفة «فوتبال توتال» المكسيكية أن «فيفا» رفض الدعوى القضائية التي تقدم بها اتحاد كلباء، وطالبه بالحصول على مليون دولار تعويضاً عن قيام سانتوس بفسخ عقده من طرف واحد، وعودته إلى «تايغرز أونال» في ديسمبر 2018، قبل أن يقوم النادي المكسيكي بإعارته إلى بوتافوغو البرازيلي في يناير 2019. وأضافت: «الاتحاد الدولي ألزم «تايغرز أونال» بدفع 150 ألف دولار نفقات القضية».

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