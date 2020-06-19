الامارات | مواجهة مصيرية بين «توتنهام مورينيو» و«الشياطين الحمر»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مصيرية بين «توتنهام مورينيو» و«الشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل الدوري الإنجليزي لكرة القدم رحلة العودة خلف أبواب موصدة اعتباراً من اليوم حين يخوض توتنهام مواجهة مصيرية ضد ضيفه مانشستر يونايتد، وذلك بانتظار «ديربي» الأحد المقبل بين ليفربول المتصدر وجاره إيفرتون.

وافتتحت العودة من التوقف أول من أمس، بمباراتين مؤجلتين من المرحلة الـ28، حيث تغلب مانشستر سيتي على أرسنال 3-صفر، ما سيحرم ليفربول فرصة حسم اللقب الأحد المقبل ضد إيفرتون، فيما تعادل أستون فيلا الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط من دون أهداف مع شيفيلد يونايتد الذي يملك فرصة حقيقية للمشاركة في دوري الأبطال، كونه يتخلف بفارق أربع نقاط عن تشلسي الرابع.

ولم يستفد أي مدرب من فترة التوقف التي دامت ثلاثة أشهر أكثر من مورينيو، حيث سيعود لصفوف توتنهام صاحب المركز الثامن (برصيد 41 نقطة)، قائده وهدافه هاري كاين ونجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين والهولندي ستيفن بيرغوين والأرجنتيني إريك لاميلا والفرنسي موسى سيسوكو بعد تعافيهم واستعادتهم لياقتهم البدنية.

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وينبغي أن يشكل ذلك الدفعة المثالية للفريق في السباق نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا، خاصة مع مباراة أولى حاسمة مع عودة المنافسات ضد أحد منافسيه على بلوغ الهدف نفسه مانشستر يونايتد.

وفي المقابل، الوضع مختلفاً تماماً لأن يونايتد، صاحب المركز الخامس (45 نقطة) بفارق أربع نقاط عن توتنهام وثلاث خلف تشلسي الرابع، كان في أفضل حالاته قبل أن يعكر فيروس «كوفيد-19» فترة تألق حقق خلالها ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات في آخر 11 مباراة، عدا عن كونه قطع ثلاثة أرباع المسافة نحو الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بفوزه خارج أرضه على لاسك النمساوي بخماسية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي.

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