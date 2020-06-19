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الامارات | ببغاء يرافق لاعب النصر طارق أحمد

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ببغاء يرافق لاعب النصر طارق أحمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب النصر، طارق أحمد، صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهو يمارس الدراجات. وكان اللافت للنظر وجود ببغاء على كتف اللاعب أثناء ممارسة رياضته، وملاصق للاعب أثناء سيره.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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