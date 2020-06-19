الامارات | ببغاء يرافق لاعب النصر طارق أحمد

شكرا لقرائتكم خبر عن ببغاء يرافق لاعب النصر طارق أحمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب النصر، طارق أحمد، صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهو يمارس رياضة الدراجات. وكان اللافت للنظر وجود ببغاء على كتف اللاعب أثناء ممارسة رياضته، وملاصق للاعب أثناء سيره. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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