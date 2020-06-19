شكرا لقرائتكم رئيس طنطا: الأندية تتحفظ على عودة الدوري لأسباب عديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، عن تحفظ الأندية على عودة الدوري المصري، وأكد أن الأندية ليست ضد الدولة أو قراراها، باستكمال الدوري المصري لهذا الموسم، مشددًا على أن ناديه لديه بعض التساؤلات بشأن المسابقة.

وقال فايز عريبي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: "الأندية التي تتحفظ على عودة الدوري أو لها تساؤلات أو استفسارات نحن ليس ضد الدولة وقراره".

وأعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موعد استكمال منافسات النشاط الرياضي يوم 25 من يوليو المقبل، على أن تعود الأندية لتدريباتها يوم 20 يونيو الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف عريبي: "دور الاتحادات الرياضية والأندية أنها تسير الدوريات وفقًا لرؤية الأندية مع الاتحادات، نادينا أكثر من شهر أن نلتقي باللجنة الخماسية كيف يعود النشاط في ظل جائحة فيروس كورونا ونعرض مشاكلنا، ولكن لم يكن هناك تجاوب ولم يسمعنا أحد"، وشدد: "الطبيعي أن يكون هناك اجتماع للأندية ويسمع لوجهة نظرنا قبل اتخاذ القرار من الدولة، وفوجئنا أن القرار صدر وبعدها اللجنة اجتمعت بنا، ما الفائدة من الاجتماع بعد صدور القرار، لدينا تحفظات فنية ووقائية على عودة الدوري".

وأوضح: "الأمور الصحية هل من المنطق في ظل تزايد الاعداد والاصابات والوفيات نفكر في عودة النشاط الرياضي، صحيح دوريات إيطاليا وانجلترا والمانيا عادت ولكن الفارق واضح، الاعداد قلت وعدد المباريات قليلة، ونحن في مصر هناك دور كامل وهناك أندية متبقي لها 18 مباراة، هتقدر تلعب 18 مباراة في شهرين ونصف"، وقال إن التحفظات فنية كان لابد من الخبراء في كرة القدم ومتخصصين في علم التدريبات هل يجوز أن نستكمل الدوري هذا الموسم في ظل الوقت المتبقي وبعد ذلك يكون هناك موسم أخر".

واختتم: "لكن نبدأ الدوري أول أغسطس سنصل لنصف ديسمبر سيكون هناك ضرر بالموسم الجديد واللاعب سيكون لديه رعب من فيروس كورنا وبدنيًا سيكون غير جاهز، بجانب أن الأندية تعاني ماديًا بشكل كبير".