شكرا لقرائتكم نادر شوقى: الخطيب متمسك ببقاء رمضان صبحى.. وأكرم توفيق راجع الأهلى 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى، أن محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى، متمسك ببقاء رمضان صبحى مع الأهلى وشراءه نهائيا.

وقال نادر شوقى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس، أن الأهلى أبدى رغبة قوية لنادى هيدرسيفيلد الإنجليزى في الاحتفاظ باللاعب وشراء عقده نهائيا، مؤكدا أن الخطيب مهتم شخصيا بإنهاء هذه الصفقة.

وأوضح نادر شوقى، أن أكرم توفيق سيعود للنادى الأهلى بنسبة 100%، وذلك من خلال المحادثات التي جرت بينى وبين مسئولي الأهلى، الذين تمسكوا بعودته الموسم المقبلة، وهناك بعض اللاعبين نحاول التوصل لاتفاق جديد خلال الفترة المقبلة.

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وعن اجتماع اتحاد الكرة، قال نادر شوقى: اجتماعنا مع اللجنة الخماسية بخصوص طريقة عودة الدورى وليس إلغاءه، مؤكدا أن نظام الدورى لن يتغير بمعنى أن كل نادى سيلعب مباراته على أرضه، وتم الاتفاق على التنسيق بين الأجهزة الطبية في الأندية واتحاد الكرة.

وأضاف مسئول الجونة، "أن كل الأمور متفق عليها إلا عملية نقل اللاعبين التي ستكون على أتوبيسين، وكل المصاريف الطبية ستكون على اتحاد الكرة والدولة، موضحا: الدورى الموسم الجديد لن يكون على مجموعتين".