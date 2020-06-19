شكرا لقرائتكم بكري سليم يكشف كواليس اجتماع الأندية مع الأهلي قبل جلسة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء بكري سليم نائب المدير التنفيذي لمصر المقاصة، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع عدد من الأندية بمقر الأهلي قبل اجتماعهم باللجنة الخماسية، وقال بكري سليم خلال استافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "فوجئت بهاتف من محمود الخطيب رئيس الأهلي، لكي نجلس مع بعض، وكانت مقابلة رائعة، وكلنا كنا نتحدث أننا مع الدولة، ولكن علينا أن نوضح بعض الأمور في الاجتماع، لم يجبر أحد الآخر على ما سيقوله في الاجتماع".

وأوضح بكري سليم ، صعوبة استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعد توقفها لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، موافقة الدولة المصرية على استئناف النشاط الرياضي بدءًا من يوم 25 يوليو المقبل، في ظل اتباع تدابير وقائية واحترازية، وقال سليم: "أخاطب الرئيس السيسي بأنه لنا مشاكل وعرضناها على اللجنة الخماسية، والموضوع تتم دراسته من جديد، النشاط الرياضي يعود ولكن بأسلوب آخر، استحالة الدوري الحالي يستكمل لأنه سيؤثر على الموسم الجديد".

وأضاف: "نحن ليس ضد الدولة ومع القرار السيادي ونعظم القرار، لأنهم يعلموا أكثر ما نعلم بكثير"، وتابع: "بدأ الدوري اعتبار من يوم 25، الكرة أصبحت في ملعب المسئولين باللجنة الخماسية والمنوط بهم الأندية لكي يأخذوا القرار، وعلى الأندية أن تشرح الظروف والعواقب".

واستطرد: "الخطيب قال أنا مع الدولة، ولكن هناك تحفظات على استمرار الدور الثاني، ولم يقل إنني أريد أكون بطل الدوري، ولكن هناك ظروف مع الشراكة الراعية سبب تمسكنا بعودة الدوري".

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وواصل: "قلت هذا الكلام داخل الأهلي واتحاد الكرة، وبعض الزملكاوية عاتبوني أن يعلن النادي الأهلي بطل الدوري لكي لا تصل المنظومة لمرحلة في منتهي الخطورة".

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وأردف: "الحالة الصحية والتكلفة المادية أبرز المشاكل التي تواجهنا، قلنا نبدأ الدوري الجديد في شهر 9 بعد أخذ الإجراءات الاحترازية، وتكون الأمور قد تحسنت بعض الشىء".

وأكمل: "حالة عودة الدوري الأندية ستتحمل 600 ألف جنيه شهريا بسبب الإجراءات الاحتزازية في ظل أن الأندية تعاني ماديًا".

وأتم: "من الممكن أن نبدأ حاليًا الإعداد للموسم الجديد يكون 15-9 أو 1-10، ونقيم دورة صيفية أو تنشطية، ونستكمل كأس مصر".