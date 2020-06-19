شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: جدول استكمال الدورى تم إعداده ونهاية الموسم 15 أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة جهزت جدول استكمال الدورى لهذا الموسم لأنه قرار دولة وليس به اختيارات.

وقال الإعلامى أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس، "إن كل مصاريف الإجراءات الاحترازية لعودة الدورى يتحملها اللجنة الخماسية واتحاد الكرة، والأندية لن تتحمل شيئا".

وأكد أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى بلغ الأندية خلال الاجتماع بعودة الدورى بقرار من الدولة، مضيفا أن جدول الدورى الجديد تم إعداده وسيتم إعلانه على مراحل، بمعنى 3 أسابيع أو 4 أو 5 بالكتير أوى، بالإضافة إلى تأجيل المباريات الحساسة".

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وأوضح أحمد شوبير: أن نهاية الموسم الحالي في كل المسابقات سيكون 15 أكتوبر المقبل، ومن ثم الاستعداد للدورى الجديد والموسم الجديد، ولا نية لإلغاء الدورى هذا الموسم نهائيا.