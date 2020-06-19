اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 18/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، التحية إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني على الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا. وجه محمود الخطيب رئيس النادى التحية إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى على الجهود الكبيرة التى تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة.. Advertisements اصدرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بيان عقب ختام اجتماعتها مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى اليوم والتى انطلقت يوم الثلاثاء ثم اختتمت فعالياتها اليوم الخميس حسام البدرى يتابع لاعب مصرى محترف بفرنسا لضمه للمنتخب يتابع الجهاز ألفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، اللاعب المصرى هيثم حسن المحترف فى صفوف نادى شاتورو الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية فى فرنسا الخطيب: لجنة الجناينى تدعم توجهات الدولة.. وطرحت تطويرًا للمنظومة

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