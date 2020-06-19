اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد اليوم الخميس 18/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، التحية إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني على الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.
وجه محمود الخطيب رئيس النادى التحية إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى على الجهود الكبيرة التى تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة..
اصدرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بيان عقب ختام اجتماعتها مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى اليوم والتى انطلقت يوم الثلاثاء ثم اختتمت فعالياتها اليوم الخميس
حسام البدرى يتابع لاعب مصرى محترف بفرنسا لضمه للمنتخب
يتابع الجهاز ألفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، اللاعب المصرى هيثم حسن المحترف فى صفوف نادى شاتورو الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية فى فرنسا
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