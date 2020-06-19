شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اللجنة الخماسية وضعت جدول الدورى.. والفحوصات الطبية على نفقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة جهزت جدول استكمال الدورى لهذا الموسم لأنه قرار دولة وليس به اختيارات، وقال الإعلامى أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس، "كل مصاريف الإجراءات الاحترازية لعودة الدورى يتحملها اللجنة الخماسية واتحاد الكرة، والأندية لن تتحمل شيئا".

وأكد أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى بلغ الأندية خلال الاجتماع بعودة الدورى بقرار من الدولة، مضيفا أن جدول الدورى تم إعداده وسيتم إعلانه على مراحل، بمعنى 3 أسابيع أو 4 أو 5 بالكتير أوى، بالإضافة إلى تأجيل المباريات الحساسة" وأوضح أحمد شوبير: أن نهاية الموسم الحالي في كل المسابقات سيكون 15 أكتوبر المقبل، ومن ثم الاستعداد للدورى الجديد والموسم الجديد، ولا نية لإلغاء الدورى هذا الموسم نهائيا.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.